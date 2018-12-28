2018-12-28T05:54:06+03:00
Происшествия

Экс-заместителя руководителя томской ИФНС осудили за взятку

Женщина свою вину не признала
Елена Чечнева
Поделиться:
Ленинский районный суд Томска признал томичку виновной в получении взятки.Ленинский районный суд Томска признал томичку виновной в получении взятки.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Ленинский районный суд признал томичку виновной в получении взятки.

Как установило следствие, подсудимая, являясь заместителем начальника ИФНС России по Томску, в период с сентября 2015 года по апрель 2017 года получила от заинтересованного лица через посредника взятку в общей сумме 240 тысяч рублей. Взамен подсудимая сообщала сведения о поступлении налогов в бюджет от определенных юридических лиц, а также иную информацию об этих юридических лицах, относящуюся к служебной и налоговой тайне.

В судебном заседании подсудимая вину не признала и настаивала, что деньги получала за проданные продукты пчеловодства.

Суд приговорил женщину к 7 годам колонии общего режима и штрафу 2,4 миллиона рублей. Кроме того, в доход государства конфискованы 240 тысяч рублей - сумма взятки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Томичей приглашают поддержать «особенного» подростка на всероссийском конкурсе
Судебный пристав не дал алиментщице сброситься с четвертого этажа в Томской области
Томичу дали реальный срок за управление скутером в пьяном виде
В Томскую область поступили 10 автомобилей "скорой помощи"
В Томске выписали из больницы 4-летнего малыша, упавшего с 9 этажа
Томские химики нашли пестициды в нескольких винах из Греции и Испании
Последствия аварии на Клюева в Томске устранили
"Черные лесорубы" пытались вывезти 170 деревьев в Томской области
В Томске загорелось здание бывшего ДК ТЭМЗ
Томские полицейские помогли спасти девушку от удушья
Томские ученые испытают на добровольцах установку для лечения обморожений
Массовые гуляния в Томске могут отменить из-за морозов
У томичей накопилось более 1,4 миллиарда рублей долга за отопление и горячую воду
Томича, который изнасиловал и расчленил студентку, приговорили к 24,5 годам тюрьмы
Томичка нападала на пенсионерок, чтобы отобрать деньги
В Томске к детям-сиротам и приемным ребятишкам придет Мэри Поппинс
Томских ученых наградят премией правительства РФ за разработку системы безопасности