Экс-заместителя руководителя томской ИФНС осудили за взятку

СЕГОДНЯ 05:54 2018-12-28T05:54:06+03:00

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Ленинский районный суд признал томичку виновной в получении взятки.

Как установило следствие, подсудимая, являясь заместителем начальника ИФНС России по Томску, в период с сентября 2015 года по апрель 2017 года получила от заинтересованного лица через посредника взятку в общей сумме 240 тысяч рублей. Взамен подсудимая сообщала сведения о поступлении налогов в бюджет от определенных юридических лиц, а также иную информацию об этих юридических лицах, относящуюся к служебной и налоговой тайне.

В судебном заседании подсудимая вину не признала и настаивала, что деньги получала за проданные продукты пчеловодства.

Суд приговорил женщину к 7 годам колонии общего режима и штрафу 2,4 миллиона рублей. Кроме того, в доход государства конфискованы 240 тысяч рублей - сумма взятки.