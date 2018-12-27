Томичу дали реальный срок за управление скутером в пьяном виде

СЕГОДНЯ 06:38 2018-12-27T06:38:22+03:00

Осужденный взят под стражу в зале суда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

При этом он уже имел непогашенную судимость

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Томича приговорили к условному сроку за езду в пьяном виде, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как установили правоохранители, в июле 2018 года подсудимый управлял скутером «Baltmotors Joy-R» в состоянии алкогольного опьянения. При этом у него была непогашенная судимость по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Мировой судья приговорил виновного к условному лишения свободы, однако прокуратура настояла на реальном сроке. Томский районный суд изменил приговор. Осужденному назначили 11 месяцев колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу. Осужденный взят под стражу в зале суда.