2018-12-27T05:23:49+03:00
Здоровье

В Томскую область поступили 10 автомобилей "скорой помощи"

Основная часть останется в областном центре
Елена Чечнева
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Из 188 машин 146 закуплены за счет средств регионаИз 188 машин 146 закуплены за счет средств регионаФото: Ольга РОМАНОВА
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В среду, 26 декабря, ключи от десяти новых автомобилей «скорой помощи» главным врачам больниц региона вручил начальник департамента здравоохранения Томской области Александр Холопов.

Из поступивших в область восьми «Газелей» и двух автомобилей «УАЗ» шесть «скорых» останутся в Томске: пять будут переданы на станцию скорой медицинской помощи, один автомобиль — в Томскую областную клиническую больницу. По одной новой «скорой» поступят в Бакчарскую, Верхнекетскую, Моряковскую и Томскую районные больницы.

- Губернатор Сергей Жвачкин ведет программу обновления автопарка больниц уже пять лет. С 2013 года в Томской области закуплено 188 автомобилей, — сказал начальник департамента здравоохранения Томской области Александр Холопов.

Глава облздрава уточнил, что из 188 машин 146 закуплены за счет средств региона — на их приобретение направлено 187,1 млн рублей. Еще 42 автомобиля приобретены за счет федерального бюджета.

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