В Томске выписали из больницы 4-летнего малыша, упавшего с 9 этажа

СЕГОДНЯ 12:56 2018-12-26T12:59:02+03:00

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Четырехлетнего Дениса в удовлетворительном состоянии сегодня выписали из больницы скорой медицинской помощи №2. По информации специалистов БСМП № 2, ему рекомендовано дальнейшее наблюдение у травматолога и педиатра в поликлинике по месту жительства.

- Спасибо большое и врачам "скорой", которые приехали на вызов, и докторам больницы. В больнице за ребенком очень хорошо ухаживали, - поблагодарила медиков мама Дениса Светлана.

Напомним, вызов о падении ребенка из окна 9 этажа поступил на станцию скорой медицинской помощи 12 декабря в 17.12, в 17.19 реанимационная бригада скорой медицинской помощи уже была на месте происшествия. Ребенка доставили в реанимацию больницы скорой медицинской помощи №2, на следующий день он был переведен в травматологическое отделение. В стационаре малыш проходил необходимое лечение в течение двух недель.