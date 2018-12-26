Томские химики нашли пестициды в нескольких винах из Греции и Испании

СЕГОДНЯ 12:33 2018-12-26T12:33:20+03:00

Они не опасны для человека, если употреблять умеренно

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Ученые лаборатории химической экологии ХФ ТГУ проанализировали состав различных напитков на предмет фальсификации – несколько десятков марок российских и зарубежных производителей.

На предмет фальсификации специалисты проверили французские, болгарские, греческие, испанские и российские марки вина, представленные на прилавках магазинов Томска. С помощью метода капиллярной газовой хроматографии химики выяснили, какие образцы были получены путем виноградного брожения, а какие – из концентрата с добавлением спиртов. Ближе всего к натуральному продукту оказались французские марки.

Наряду с этим экспертиза выявила наличие селективного пестицида в двух образцах – винах производства Греции и Испании. Найденное вещество идентифицировано как флуазифоп – препарат, применяемый при выращивании винограда для борьбы с сорняками. По словам ученых, его концентрация в общей массе оказалась ниже ПДК, то есть данное вещество не окажет пагубного влияния на человека, но только при условии умеренного потреблении напитка.

– Один из самых потребляемых напитков – это соки. Мы сравнили несколько известных российских марок со свежевыжатыми соками, – рассказывает сотрудник лаборатории химической экологии ХФ ТГУ Жанна Фаустова. – Оценка натуральной составляющей и искусственных добавок проводилась с помощью метода газовой хроматографии. Анализ ароматообразущих веществ (эфиров, кислот и др.) показал, что наиболее близкими к натуральному продукту являются две марки – «Фрутоняня» и «Я».