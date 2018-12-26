2018-12-26T08:15:30+03:00
Общество

Последствия аварии на Клюева в Томске устранили

С проезжей части скололи наледь 2 автогрейдера САХ
Елена Чечнева
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К ночи аварию устранили.К ночи аварию устранили.Фото: СОЦСЕТИ
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Сообщение о порыве на внутриквартальных сетях «Томскводоканала» по ул. Клюева поступило в Оперативно-дежурную службу во вторник, 25 декабря, в 15.51.

- Через 18 минут на место прибыли бригады «Томскводоканала». Для уборки в местах выхода воды на проезжую часть по ул. Клюева вышла техника «Спецавтохозяйства». Муниципальное предприятие вывело шесть единиц спецтехники, среди которых автогрейдер, плужно-щеточные машины, пескоразбрасывающая техника, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Правда, очевидцы утверждают, что техника появилась на месте раньше. К ночи аварию устранили.

С проезжей части скололи наледь 2 автогрейдера САХ.

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