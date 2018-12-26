"Черные лесорубы" пытались вывезти 170 деревьев в Томской области

СЕГОДНЯ 06:36 2018-12-26T06:36:24+03:00

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Им грозит до 7 лет лишения свободы

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Полицейским поступил сигнал, что по автодороге Каргасок –Парабель неизвестные лица вывозят лес хвойных пород.

Прибыв на место, сотрудники полиции установили факт вырубки 170 деревьев хвойных пород, в основном, пихт. По горячим следам полицейские задержали подозреваемых. По версии правоохранителей, эти люди заготавливали древесину, чтобы продать.Общий ущерб лесному фонду составил более 390 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Мужчинам грозит до 7 лет лишения свободы.