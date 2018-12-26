В Томске загорелось здание бывшего ДК ТЭМЗ

СЕГОДНЯ 06:22 2018-12-26T06:24:37+03:00

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Инцидент произошел 25 декабря. В 17.47 в дежурную часть поступил звонок о том, что случилось возгорание в здании по проспекту Ленина, 41.

- На момент прибытия первого подразделения было задымление в одном из кафе. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 15 человек, - отметили в пресс-службе МЧС России по Томской области.

В кирпичном здании располагаются несколько кафе, банк, два магазина, офисные помещения. На 2 этаже здесь обгорели вентиляционный короб и потолочное перекрытие вокруг него. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. Его причина устанавливается.

Для тушения привлекались 15 человек и 4 единицы техники.

Ранее сообщалось, что в Томске газовики спасли стариков из пожара. Специалисты аварийно-диспетчерской службы «Газпром газораспределение Томск» расчищали снег рядом с административным зданием. Один из них заметил, что в доме напротив из окна квартиры на пятом этаже идет дым. Бросив уборочный инвентарь, газовики попросили диспетчера позвонить в пожарно-спасательную службу, а сами побежали в подъезд, где произошел пожар.