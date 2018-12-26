Томские полицейские помогли спасти девушку от удушья

СЕГОДНЯ 05:27 2018-12-26T05:27:48+03:00

Родители девушки поблагодарили сотрудников ДПС, а полицейские, в свою очередь, пожелали им и их дочери здоровья. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Они проводили машину с ней до ближайшей больницы

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На въезде в Томск к экипажу ДПС обратился водитель. Вместе с семьей он ехал из села Подгорное за подарками в областной центр, когда его у его дочери ухудшилось самочувствие. У девушки началась сильная одышка, приступ удушья и судороги. Отец растерялся и не знал, как ей помочь.

Старший лейтенант Теймур Гусейнов, возглавлявший наряд ДПС, решил сопроводить автомобиль в ближайшую больницу.

- Включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы на патрульном автомобиле, Гусейнов сопроводил автомобиль до ближайшей больницы, где девушка была передана медицинскому персоналу, которые, в свою очередь оказали ей необходимую экстренную помощь, - уточнили в пресс-службе МВД России по Томской области.

Родители девушки поблагодарили сотрудников ДПС, а полицейские, в свою очередь, пожелали им и их дочери здоровья.