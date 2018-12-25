2018-12-25T14:04:04+03:00
Наука

Томские ученые испытают на добровольцах установку для лечения обморожений

Ее предложат пациентам медсанчасти №2
Елена Чечнева
Поделиться:
Руководит проектом профессор Григорий ДунаевскийРуководит проектом профессор Григорий ДунаевскийФото: Пресс-служба ТГУ
Изменить размер текста:

Радиофизики ТГУ получили разрешение от комитета по биоэтике ТГУ на работу с добровольцами, чтобы испытать свою установку для лечения обморожений. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Прибор установят в томской медсанчасти №2. Пациентам окажут такую помощь только с их согласия. На данный момент это единственное в мире устройство, созданное для лечения обморожений.

Обморожения составляют 10-15% всех травматических случаев в северных регионах. Например, в 2018 году 4–6 декабря – в дни сильных морозов – пострадали пятнадцать жителей Томской области. При этом лечение может затягиваться на два и более месяца, а его стоимость в два раза превышает стоимость лечения от ожогов. Почти в 90% случаев травма приводит к инвалидности.

– Суть нашей методики – отогрев конечности с помощью слабого СВЧ-поля. При обморожении, как правило, люди начинают интенсивно греть конечность, а это неправильно. Вы повышаете температуру снаружи, самые близкие к поверхности кожи сосуды раскрываются, начинают продвигать кровь и лимфу, а внутри сосуды заморожены, пути нет. Наступает разрыв сосудов и некроз. Маломощное СВЧ-излучение способно очень быстро прогреть конечность на всю глубину, это эффективный и недорогой способ спасти переохлажденную конечность, – рассказал руководитель проекта, профессор ТГУ Григорий Дунаевский.

До сих пор ученые проводили эксперименты на лабораторных животных – уже на четвертый день у подопытных кроликов восстанавливались функции обмороженных конечностей.

– Сеанс длится минимум полчаса, так как поврежденную конечность нужно отогревать постепенно. По идее, одного-двух сеансов должно быть достаточно, – отметил Григорий Дунаевский. – Медики будут тестировать устройство и отрабатывать методики лечения: длительность сеансов прогрева, сопутствующую лекарственную терапию.

По итогам экспериментов на добровольцах прибор будет окончательно доработан. Следующим этапом станут его доклинические и клинические испытания, затем – передача производителям и вывод на рынок.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Массовые гуляния в Томске могут отменить из-за морозов
У томичей накопилось более 1,4 миллиарда рублей долга за отопление и горячую воду
Томича, который изнасиловал и расчленил студентку, приговорили к 24,5 годам тюрьмы
Томичка нападала на пенсионерок, чтобы отобрать деньги
В Томске к детям-сиротам и приемным ребятишкам придет Мэри Поппинс
Томских ученых наградят премией правительства РФ за разработку системы безопасности
Семеро человек обратились к врачам с обморожениями в Томской области
В Томске газовики спасли стариков из пожара
Церемония прощания с Сергеем Псахье пройдет во вторник в Томске
Томич отправил интернет-покупателю бензопилу вместо снегохода
Женщина погибла в пожаре на Иркутском тракте в Томске
Военный заплатит штраф за кражу более 40 тысяч рублей
Трое человек пострадали из-за столкновения такси и иномарки в Томске
Томичей просят помочь подростку, выжившему после аварии
Ушел из жизни томский и российский ученый-физик Сергей Псахье
В Томске ожидается аномально холодная неделя
На Дне короткометражного кино в Томске покажут фильмы о вечном двигателе и телепорте
В томском онкодиспансере иногородним пациентам теперь бесплатно предоставят жилье
В Томскую область придут морозы до -40 градусов
Житель Томской области отправился в тюрьму за поджог дома и убийство трех человек
На утилизацию мусора в Томской области выделят 1,5 миллиарда
В Томской области собираются снизить смертность от онкозаболеваний
В Томске задержали мужчин, похищавших зеркала с дорогих машин
Санавиация эвакуировала около 700 пациентов в Томской области
В Томске задержали подозреваемого в нападении на ломбард
Томские врачи провели экстренную сложную операцию подростку с переломом черепа