Томские ученые испытают на добровольцах установку для лечения обморожений

СЕГОДНЯ 14:04 2018-12-25T14:04:04+03:00

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Радиофизики ТГУ получили разрешение от комитета по биоэтике ТГУ на работу с добровольцами, чтобы испытать свою установку для лечения обморожений. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Прибор установят в томской медсанчасти №2. Пациентам окажут такую помощь только с их согласия. На данный момент это единственное в мире устройство, созданное для лечения обморожений.

Обморожения составляют 10-15% всех травматических случаев в северных регионах. Например, в 2018 году 4–6 декабря – в дни сильных морозов – пострадали пятнадцать жителей Томской области. При этом лечение может затягиваться на два и более месяца, а его стоимость в два раза превышает стоимость лечения от ожогов. Почти в 90% случаев травма приводит к инвалидности.

– Суть нашей методики – отогрев конечности с помощью слабого СВЧ-поля. При обморожении, как правило, люди начинают интенсивно греть конечность, а это неправильно. Вы повышаете температуру снаружи, самые близкие к поверхности кожи сосуды раскрываются, начинают продвигать кровь и лимфу, а внутри сосуды заморожены, пути нет. Наступает разрыв сосудов и некроз. Маломощное СВЧ-излучение способно очень быстро прогреть конечность на всю глубину, это эффективный и недорогой способ спасти переохлажденную конечность, – рассказал руководитель проекта, профессор ТГУ Григорий Дунаевский.

До сих пор ученые проводили эксперименты на лабораторных животных – уже на четвертый день у подопытных кроликов восстанавливались функции обмороженных конечностей.

– Сеанс длится минимум полчаса, так как поврежденную конечность нужно отогревать постепенно. По идее, одного-двух сеансов должно быть достаточно, – отметил Григорий Дунаевский. – Медики будут тестировать устройство и отрабатывать методики лечения: длительность сеансов прогрева, сопутствующую лекарственную терапию.

По итогам экспериментов на добровольцах прибор будет окончательно доработан. Следующим этапом станут его доклинические и клинические испытания, затем – передача производителям и вывод на рынок.