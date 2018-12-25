2018-12-25T13:30:31+03:00
Общество

Массовые гуляния в Томске могут отменить из-за морозов

Об этом предупреждает горожан пресс-служба мэрии
Елена Чечнева
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Отменить и перенести культурно-массовые и зрелищные мероприятий на открытом воздухе могут при температуре воздуха ниже - 22° С без ветра и - 21° С при ветре 1-3 м/с, а также при - 20° С при ветре 3-5 м/с.Отменить и перенести культурно-массовые и зрелищные мероприятий на открытом воздухе могут при температуре воздуха ниже - 22° С без ветра и - 21° С при ветре 1-3 м/с, а также при - 20° С при ветре 3-5 м/с.Фото: Пресс-служба мэрии Томска
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Отменить и перенести культурно-массовые и зрелищные мероприятий на открытом воздухе могут при температуре воздуха ниже - 22° С без ветра и - 21° С при ветре 1-3 м/с, а также при - 20° С при ветре 3-5 м/с. Кроме того, их отменят в случае получения штормового предупреждения, сообщает пресс-служба городской администрации.

- Для нас важнее всего здоровье и безопасность наших детей, которые в большинстве случаев выступают и в качестве артистов, и в качестве зрителей на массовых мероприятиях. Перед праздниками мы еще раз хотим напомнить томичам, что нужно быть внимательными и беречь себя и детей от переохлаждения, - сказал начальник управления культуры администрации Томска Денис Шостак.

Также при неблагоприятных погодных условиях подлежат отмене физкультурные мероприятия на улице. Для их проведения минимально допустимый температурный режим составляет – 20 ° С без ветра.

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