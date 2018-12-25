2018-12-25T11:22:15+03:00
Общество

У томичей накопилось более 1,4 миллиарда рублей долга за отопление и горячую воду

По сравнению с прошлым годом он вырос
Елена Чечнева
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В рамках акции «В Новый год – без долгов!» судебные приставы пришли к томичам, у которых накопился долг за тепло и горячую воду.В рамках акции «В Новый год – без долгов!» судебные приставы пришли к томичам, у которых накопился долг за тепло и горячую воду.Фото: Архив "КП"
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В рамках акции «В Новый год – без долгов!» судебные приставы пришли к томичам, у которых накопился долг за тепло и горячую воду.

- Большая часть долга за услуги теплоснабжения на 1 декабря 2018 года приходится на население города – 1,4 миллиарда рублей, что на 300 миллионов рублей больше, чем на аналогичную дату в 2017 году», - рассказал заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности АО «ТомскРТС» Иван Ющенко.

- Для некоторых неплательщиков визит судебных приставов окончился составлением актов ареста имущества. Так, на первых двух адресах, которые посетили сотрудники отдела судебных приставов по Ленинскому району г. Томска, была арестована мебель, а также бытовая техника в счет погашения долга в пользу «ТомскРТС». Задолженность одной гражданки за тепло и горячую воду составляла около 80 тысяч рублей, второй – более 20 тысяч. Обе должницы приняли решение воспользоваться возможностью самостоятельно реализовать арестованное имущество. Вырученные денежные средства поступят в счет погашения долга. - отметили в пресс-службе "ТомскРТС".

Всего в ходе декабрьского рейда исполнителями закона был произведен 41 арест имущества неплательщиков, установлено 26 фактов официального трудоустройства. В рамках 80 исполнительных производств должниками добровольно произведена оплата задолженностей на сумму 140 тысяч рублей.

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