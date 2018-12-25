Томича, который изнасиловал и расчленил студентку, приговорили к 24,5 годам тюрьмы

СЕГОДНЯ 10:41 2018-12-25T10:41:00+03:00

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Как сообщает "Интерфакс-Сибирь", суд Томской области приговорил Александра Альтапова к 24, 5 годам колонии строгого режима. Мужчину обвинили в изнасиловании студентки и расчленении ее трупа.

Также судья Сергей Пелевин постановил взыскать в пользу родственников погибшей 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда и и 136 тыс. 459 рублей компенсации материального вреда.

Напомним, в 2017 году в Томске на берегу озера в Ботаническом саду обнаружена жуткая находка – голова женщины. Затем был задержан подозреваемый. По версии следствия, в ночь на 31 июля он прогуливался в компании сожительницы по Лагерному саду, там парочка и познакомилась с погибшей. Они пригласили девушку к себе домой.

- В квартире обвиняемый изнасиловал гостью, а затем, в ответ на её угрозу сообщить об изнасиловании в правоохранительные органы, задушил её. Затем он расчленил тело погибшей в ванной комнате, разложил его фрагменты по пакетам и чемоданам, и вместе с сожительницей разбросал их в районе микрорайона Степановка и улицы 19 Гвардейской дивизии в Томске. Сумку с отчлененной головой он выбросил в районе Ботанического сада, где её обнаружили прохожие, - сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.