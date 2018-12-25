2018-12-25T10:41:00+03:00
Происшествия

Томича, который изнасиловал и расчленил студентку, приговорили к 24,5 годам тюрьмы

Также он обязан выплатить родственникам потерпевшей 2 миллиона рублей
Елена Чечнева
Поделиться:
Суд Томской области приговорил Александра Альтапова к 24, 5 годам колонии строгого режимаСуд Томской области приговорил Александра Альтапова к 24, 5 годам колонии строгого режимаФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Как сообщает "Интерфакс-Сибирь", суд Томской области приговорил Александра Альтапова к 24, 5 годам колонии строгого режима. Мужчину обвинили в изнасиловании студентки и расчленении ее трупа.

Также судья Сергей Пелевин постановил взыскать в пользу родственников погибшей 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда и и 136 тыс. 459 рублей компенсации материального вреда.

Напомним, в 2017 году в Томске на берегу озера в Ботаническом саду обнаружена жуткая находка – голова женщины. Затем был задержан подозреваемый. По версии следствия, в ночь на 31 июля он прогуливался в компании сожительницы по Лагерному саду, там парочка и познакомилась с погибшей. Они пригласили девушку к себе домой.

- В квартире обвиняемый изнасиловал гостью, а затем, в ответ на её угрозу сообщить об изнасиловании в правоохранительные органы, задушил её. Затем он расчленил тело погибшей в ванной комнате, разложил его фрагменты по пакетам и чемоданам, и вместе с сожительницей разбросал их в районе микрорайона Степановка и улицы 19 Гвардейской дивизии в Томске. Сумку с отчлененной головой он выбросил в районе Ботанического сада, где её обнаружили прохожие, - сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Томские ученые испытают на добровольцах установку для лечения обморожений
Массовые гуляния в Томске могут отменить из-за морозов
У томичей накопилось более 1,4 миллиарда рублей долга за отопление и горячую воду
Томичка нападала на пенсионерок, чтобы отобрать деньги
В Томске к детям-сиротам и приемным ребятишкам придет Мэри Поппинс
Томских ученых наградят премией правительства РФ за разработку системы безопасности
Семеро человек обратились к врачам с обморожениями в Томской области
В Томске газовики спасли стариков из пожара
Церемония прощания с Сергеем Псахье пройдет во вторник в Томске
Томич отправил интернет-покупателю бензопилу вместо снегохода
Женщина погибла в пожаре на Иркутском тракте в Томске
Военный заплатит штраф за кражу более 40 тысяч рублей
Трое человек пострадали из-за столкновения такси и иномарки в Томске
Томичей просят помочь подростку, выжившему после аварии
Ушел из жизни томский и российский ученый-физик Сергей Псахье
В Томске ожидается аномально холодная неделя
На Дне короткометражного кино в Томске покажут фильмы о вечном двигателе и телепорте
В томском онкодиспансере иногородним пациентам теперь бесплатно предоставят жилье
В Томскую область придут морозы до -40 градусов
Житель Томской области отправился в тюрьму за поджог дома и убийство трех человек
На утилизацию мусора в Томской области выделят 1,5 миллиарда
В Томской области собираются снизить смертность от онкозаболеваний
В Томске задержали мужчин, похищавших зеркала с дорогих машин
Санавиация эвакуировала около 700 пациентов в Томской области
В Томске задержали подозреваемого в нападении на ломбард
Томские врачи провели экстренную сложную операцию подростку с переломом черепа