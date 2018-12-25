2018-12-25T07:26:56+03:00
Происшествия

Томичка нападала на пенсионерок, чтобы отобрать деньги

Женщину приговорили к 13,5 годам лишения свободы
Елена Чечнева
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Женщину приговорили к 13,5 годам лишения свободыЖенщину приговорили к 13,5 годам лишения свободыФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Советский районный суд признал 37-летнюю томичку виновной в разбое и покушении на грабеж, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что в феврале этого года подсудимая под видом сотрудника социальных и иных служб, либо просто предлагая донести покупки, проникала в квартиры пожилых женщин от 78 лет и старше. Она начинала душить потерпевших и угрожать им. Затем она похищала у них деньги, одежду и обувь, бытовую химию, продукты. Одно из преступлений подсудимая не довела до конца. В момент нападения выяснилось, что дома была еще квартирантка пенсионерки, и подсудимая скрылась. Общая сумма ущерба составила 54 тысячи рублей.

Нападения женщина совершила после условно-досрочного освобождения. Она осуждалась за 14 тяжких и особо тяжких преступлений.

Суд приговорил женщину к 13,5 годам колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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