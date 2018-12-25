В Томске к детям-сиротам и приемным ребятишкам придет Мэри Поппинс

СЕГОДНЯ 06:39 2018-12-25T06:44:39+03:00

На областную новогоднюю Губернаторскую елку – 2018 приглашены 300 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

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На областную новогоднюю Губернаторскую елку – 2018 приглашены 300 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они приедут из всех муниципалитетов региона, сообщает пресс-служба областной администрации.

Губернаторские елки пройдут в течение двух дней: 24 декабря, для 150 воспитанников центров помощи детям-сиротам, 25 декабря — для ребят, которые воспитываются в приемных семьях.

По словам начальника департамента по вопросам семьи и детей Томской области Маргариты Шапаревой, на праздник приглашены ребятишки, которые, несмотря на трудную судьбу, добились успехов в учебе, творчестве, спорте. С ними приедут их педагоги, опекуны и приемные родители.

- По традиции детей, приглашенных на елку, встретят и организуют для них праздничную программу их сверстники из творческих объединений Дворца творчества детей и молодежи. Для участников Губернаторской елки подготовлена театрализованная программа по мотивам повести «Мэри Поппинс», а также квесты, караоке, «игровая площадь», представление у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой, — уточнила Маргарита Шапарева.

В завершение праздника детям вручат новогодний подарок.