Томских ученых наградят премией правительства РФ за разработку системы безопасности
Научному коллективу ТУСУРа под руководством профессора Александра Шелупанова присуждена премия правительства Российской Федерации в области науки и техники. Высокой награды они удостоены за разработку и внедрение интеллектуальной системы безопасности удаленных объектов.
В состав авторского коллектива вошли также сотрудники факультета безопасности ТУСУРа Сергей Исхаков и Олег Евсютин, представители МИРЭА-РТУ Дмитрий Акимов и Вячеслав Никонов.
Система защищает специальные объекты от несанкционированных проникновений и террористических угроз. При разработке системы безопасности использовалась уникальная методология моделирования, новые методы выявления инцидентов, интеллектуальный анализ больших данных.
Комплексная защита объектов внедрена АО «Особые экономические зоны»: она охватывает системы видеонаблюдения, оповещения, контроля и управления доступом, охранно-пожарную сигнализацию и используется на специальных объектах в Томске, Москве и Елабуге.