2018-12-25T06:09:51+03:00
Общество

Томских ученых наградят премией правительства РФ за разработку системы безопасности

Соответствующий указ подписал Дмитрий Медведев
Елена Чечнева
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Высокой награды они удостоены за разработку и внедрение интеллектуальной системы безопасности удаленных объектов. Фото: пресс-служба ТУСУРаВысокой награды они удостоены за разработку и внедрение интеллектуальной системы безопасности удаленных объектов. Фото: пресс-служба ТУСУРаФото: из открытых источников
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Научному коллективу ТУСУРа под руководством профессора Александра Шелупанова присуждена премия правительства Российской Федерации в области науки и техники. Высокой награды они удостоены за разработку и внедрение интеллектуальной системы безопасности удаленных объектов.

В состав авторского коллектива вошли также сотрудники факультета безопасности ТУСУРа Сергей Исхаков и Олег Евсютин, представители МИРЭА-РТУ Дмитрий Акимов и Вячеслав Никонов.

Система защищает специальные объекты от несанкционированных проникновений и террористических угроз. При разработке системы безопасности использовалась уникальная методология моделирования, новые методы выявления инцидентов, интеллектуальный анализ больших данных.

Комплексная защита объектов внедрена АО «Особые экономические зоны»: она охватывает системы видеонаблюдения, оповещения, контроля и управления доступом, охранно-пожарную сигнализацию и используется на специальных объектах в Томске, Москве и Елабуге.

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