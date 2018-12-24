Семеро человек обратились к врачам с обморожениями в Томской области

СЕГОДНЯ 13:09 2018-12-24T13:13:04+03:00

7 человек, включая 1 ребенка, пострадали от морозов за прошедшие выходные. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Как сообщает telegram-канал "Область здоровья", 7 человек, включая 1 ребенка, пострадали от морозов за прошедшие выходные. Все они получили различные степени обморожения. Госпитализация потребовалась только одному человеку, остальным оказали необходимую медицинскую помощь амбулаторно.

- Учитывая неблагоприятные погодные условия, врачи рекомендуют как можно меньше находиться на холодном воздухе, носить свободную, в несколько слоев, одежду, не игнорировать тревожные сигналы собственного организма и первые признаки обморожения у окружающих, - уточняет telegram-канал.

Ранее сообщалось, что в регион с 23 декабря придет резкое похолодание. В период с 23 — 27 декабря по области ожидаются морозы до — 35 °C. Местами будет еще холоднее до — 40 °C.