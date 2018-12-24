В Томске газовики спасли стариков из пожара

СЕГОДНЯ 11:16 2018-12-24T11:19:37+03:00

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В воскресенье, 23 декабря, специалисты аварийно-диспетчерской службы «Газпром газораспределение Томск» расчищали снег рядом с административным зданием. Один из них заметил, что в доме напротив из окна квартиры на пятом этаже идет дым. Бросив уборочный инвентарь, газовики попросили диспетчера позвонить в пожарно-спасательную службу, а сами побежали в подъезд, где произошел пожар.

- На площадке пятого этажа появилась женщина. С ее слов, в горящей квартире остались ее родители. Сотрудники газовой службы вывели их в подъезд и помогли спуститься. В это время дочь вернулась обратно в квартиру. Теперь пришлось спасать и ее. 47-летняя женщина была госпитализирована в областную клиническую больницу с отравлением продуктами горения, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании в доме на ул. Олега Кошевого поступило в 09:11. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили пожар на площади 12 "квадратов".