2018-12-24T08:22:30+03:00
Общество

Церемония прощания с Сергеем Псахье пройдет во вторник в Томске

Она состоится в конгресс-центре "Рубин"
Елена Чечнева
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Сергей Григорьевич находился в школе.Сергей Григорьевич находился в школе.Фото: Предоставлено "КП"
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Церемония прощания с Сергеем Псахье состоится 25 декабря в конгресс-центре "Рубин". Траурная церемония начнется в 11.00, гражданская панихида - в 12.30, сообщается на сайте Института физики прочности и материаловедения СО РАН.

Ранее сообщалось, что Сергей Псахье, известный российский физик-теоретик, член-корреспондент Российской академии наук скончался 22 декабря, в Томске. Сергей Григорьевич находился в школе, где шло награждение участников детского конкурса памяти Григория Псахье (отца ученого, заслуженного учителя РФ)». Во время церемонии ему стало нехорошо. Приехала бригада скорой помощи, но врачи уже не могли ничего сделать.

- Человек не уходит бесследно, после его ухода остается память о нем. И остается его дело. Дело его жизни, его Институт, его проекты, его работа... то, чем он был так увлечен и так любил. Если мы их сохраним, если мы продолжим дело его жизни, это будет живой, яркой и светлой памятью ему, - говорится на официальном сайте Института физики прочности и материаловедения СО РАН.

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