Томич отправил интернет-покупателю бензопилу вместо снегохода

СЕГОДНЯ 07:59 2018-12-24T07:59:12+03:00

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В полицию пожаловался житель Ханты-Мансийского автономного округа. По его словам, у него похитил деньги житель Томска. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 22-летний парень.

По предварительным данным, в ноябре этого года потерпевший намеревался приобрести снегоход марки ЯМАХА ВИКИНГ 540. В интернете мужчина нашел объявление о продаже. Затем он связался с продавцом и договорился о покупке. Вначале житель ХМАО перевел задаток 10 000 рублей. Когда задержанный отправил ему фото с номером накладной об отправке груза, он перевел ему оставшиеся 230 000 рублей. Таким образом, общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила 240 000 рублей.

Однако в декабре мужчине позвонил начальник контроля безопасности транспортной компании. Оказалось, что вместо снегохода покупателю привезли мешки с песком, бензопилу и трамблёр.

На томича возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Ему грозит до 5 лет лишения свободы.