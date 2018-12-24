2018-12-24T06:59:07+03:00
Происшествия

Женщина погибла в пожаре на Иркутском тракте в Томске

Ее личность устанавливают
Елена Чечнева
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Звонок о возгорании поступил на пульт дежурного в 20.36Звонок о возгорании поступил на пульт дежурного в 20.36Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Звонок о возгорании поступил на пульт дежурного в 20.36 23 декабря. Загорелась кирпичная пятиэтажка на Иркутском тракте, 178.

- На момент прибытия первого подразделения шел дым из окна квартиры на 5 этаже, было сильное задымление на этаже. Пожарными из подъезда по лестничным маршам были эвакуированы 23 человека, - сообщили нам в пресс-службе МЧС России по Томской области.

На 5 этаже в однокомнатной квартире обгорели обои, вещи и мебель. Стены квартиры закоптились. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. Как рассказали в пресс-службе ведомства, во время тушения спасатели обнаружили труп женщины. Ее личность сейчас устанавливается.

Причина пожара устанавливается. В тушении были задействованы 9 человек и 3 единицы техники.

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