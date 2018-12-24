Военный заплатит штраф за кражу более 40 тысяч рублей
Рядовой-контрактник похитил в Томске карту с пин-кодом, сообщает пресс-служба Томского гарнизонного суда. Он снял с карты через банкомат 42 тысячи рублей. Деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению и причинил значительный ущерб потерпевшему.
На военного завели уголовное дело по статье "Кража". Суд постановил, что обвиняемый должен выплатить штраф 110 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что студентка в Асине купила 114 товаров на «AliExpress», расплатившись картой соседки по общежитию. Девушка причинила имущественный ущерб потерпевшей в сумме свыше 45 тысяч рублей. Кировский суд прекратил уголовное дело, в связи с примирением сторон, однако вынес решение вещественные доказательства обратить в доход государства. Сотрудники отдела судебных приставов по Кировскому району наложили арест на товар и передали его в Росимущество на уничтожение.