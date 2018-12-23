Трое человек пострадали из-за столкновения такси и иномарки в Томске

СЕГОДНЯ 17:21 2018-12-23T17:24:18+03:00

На улице Красноармейской, 1Д столкнулись автомомобили Renault и Daewoo. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло в воскресенье, 23 декабря, в 14.05. На улице Красноармейской, 1Д столкнулись автомомобили Renault и Daewoo.

- Для осмотра в медицинское учреждение доставлены водитель и пассажир автомобиля Daewoo, а также пассажир автомобиля Renault, - сообщает пресс-служба МВД России по Томской области.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии.

Ранее сообщалось, что на улице Энтузиастов в Томске пенсионер попал в аварию и скончался на месте. Автомобиль Hyundai Santa Fe под управлением 71-летнего водителя, по предварительным данным, врезался в металлическое ограждение. В результате машина опрокинулась. Водитель скончался на месте происшествия.