2018-12-23T17:24:18+03:00
Происшествия

Трое человек пострадали из-за столкновения такси и иномарки в Томске

Их доставили в больницу
Елена Чечнева
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На улице Красноармейской, 1Д столкнулись автомомобили Renault и Daewoo.На улице Красноармейской, 1Д столкнулись автомомобили Renault и Daewoo.Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области
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ДТП произошло в воскресенье, 23 декабря, в 14.05. На улице Красноармейской, 1Д столкнулись автомомобили Renault и Daewoo.

- Для осмотра в медицинское учреждение доставлены водитель и пассажир автомобиля Daewoo, а также пассажир автомобиля Renault, - сообщает пресс-служба МВД России по Томской области.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии.

Ранее сообщалось, что на улице Энтузиастов в Томске пенсионер попал в аварию и скончался на месте. Автомобиль Hyundai Santa Fe под управлением 71-летнего водителя, по предварительным данным, врезался в металлическое ограждение. В результате машина опрокинулась. Водитель скончался на месте происшествия.

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