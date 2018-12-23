Томичей просят помочь подростку, выжившему после аварии

СЕГОДНЯ 10:17 2018-12-23T10:17:42+03:00

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Алексею Албычеву 15 лет. Он был активным и любознательным ребенком, успешно учился и имел много увлечений. Жизнь мальчика перевернулась 18 сентября 2017 года. В этот день его сбила машина. В больницу он попал с переломом основания черепа, травмой головного мозга, рваной раной левого бедра и множественными ушибами. Врачи боролись за его жизнь, Алексей впал в кому, состояние было крайне тяжелое. В итоге парень выжил.

- Сейчас он не ходит, не разговаривает, но благодаря реабилитации уже начал понимать нас, сознание возвращается. Алексей начинает больше двигаться. Мы очень радуемся даже малейшей положительной динамике в его здоровье. Ведь это наш сын, и мы его очень любим! Нам требуется очень серьезные средства на реабилитацию, сами не справляемся, - такую историю оставила мама Алексея Ирина на сайте благотворительного фонда "Обыкновенное чудо".

Всего для того, чтобы поставить парня на ноги, требуется 400 000 рублей. На данный момент собрано 220 тысяч.

Узнать о том, как можно помочь Алексею, вы можете по телефону: +7(3822) 211-311 или на сайте фонда.