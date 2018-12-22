Ушел из жизни томский и российский ученый-физик Сергей Псахье

СЕГОДНЯ 15:58 2018-12-22T15:58:05+03:00

Сергей Псахье - великое имя в истории Томска и отечественной науки.

Директор Института физики прочности и материаловедения СО РАН скончался на 67-м году жизни

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Сергей Псахье, известный российский физик-теоретик, член-корреспондент Российской академии наук скончался сегодня, 22 декабря, в Томске. Эту прескорбную весть подтвердили в Томском научном центре Сибирского отделения РАН.

Сергей Григорьевич находился в школе, где шло награждение участников детского конкурса памяти Григория Псахье (отца ученого, заслуженного учителя РФ)». Во время церемонии ему стало нехорошо. Приехала бригада Скорой, но врачи уже не могли ничего сделать.

Сергей Псахье родился в 1952 году, окончил Томский государственный университет (ТГУ), выпускник кафедры физики металлов физического факультета. C 1991 года - профессор ТГУ, в 1994-1995 годах работал в Университете Северной Каролины (США), является членом Нью-Йоркской академии наук. С 2002 года Псахье занимал директор Института физики прочности и материаловедения СО РАН, с 2006 года являлся профессором Томского политехнического университета (ТПУ), в 2011 году был избран член-корреспондентом РАН.

Он является автором более 200 научных работ и 5 монографий. Две из них публиковались за рубежом. Псахье имел ряд правительственных и научных наград.