2018-12-22T08:19:31+03:00
Происшествия

В Томске ожидается аномально холодная неделя

Местами прогнозируются сильные морозы до — 40 °C
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Декабрьские морозы в Сибири бывают и до -50СДекабрьские морозы в Сибири бывают и до -50СФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Как сообщают синоптики и штаб службы спасения, в регион с понедельника придет резкое похолодание. В период с 23 — 27 декабря по области ожидаются морозы до — 35 °C. Местами будет еще холоднее до — 40 °C.

Спасатели просят жителей позаботиться о собственной безопасности — не оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, теплее одеваться и отменить на время морозов дальние поездки и прогулки. Все водители смогут воспользоваться 62 стационарными пунктами обогрева в придорожных кафе; на сложных участках возможно развертывание мобильных городков жизнеобеспечения.

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