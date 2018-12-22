В Томске ожидается аномально холодная неделя

СЕГОДНЯ 08:19 2018-12-22T08:19:31+03:00

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Как сообщают синоптики и штаб службы спасения, в регион с понедельника придет резкое похолодание. В период с 23 — 27 декабря по области ожидаются морозы до — 35 °C. Местами будет еще холоднее до — 40 °C.

Спасатели просят жителей позаботиться о собственной безопасности — не оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, теплее одеваться и отменить на время морозов дальние поездки и прогулки. Все водители смогут воспользоваться 62 стационарными пунктами обогрева в придорожных кафе; на сложных участках возможно развертывание мобильных городков жизнеобеспечения.