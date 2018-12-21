На Дне короткометражного кино в Томске покажут фильмы о вечном двигателе и телепорте

СЕГОДНЯ 13:56 2018-12-21T13:56:48+03:00

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22 декабря, в самый короткий день года в Томске пройдет в четвёртый раз всероссийская акция «День короткометражного кино» (ДКК).

Напомним, ДКК организована молодежным центром Союза кинематографистов России с целью популяризации лучших отечественных короткометражных фильмов, снятых за уходящий год. Всход свободный, но предварительная регистрация обязательна.

14:15 - 14:30 — приветственное слово от организаторов

14:30 - 16:55 — Показ томских короткометражных фильмов, общение с авторами.

Тонкий человек

Тонкий человек - персонаж интернет-фольклора. Все трактуют его по-разному, но сходятся в одном - он вызывает галлюцинации, которые приводят его жертв к гибели. Это история о «тонком» человеке, которая произошла в Сибири. Студентка Аня со своими друзьями отправляется на фотосессию, посвященную Тонкому человеку.

Наставник

Заведующий реабилитационным отделением становится наставником подростка, чудом выжившего в аварии, но потерявшего в ней родителей. Сможет ли наставник помочь герою преодолеть этот кризис и вновь вернуть желание жить?

Купон на измену

В центре истории семейная пара, прожившая в браке больше 10 лет. Жена тайно подозревает мужа в неверности. Муж ничего не замечает. Она предлагает ему сыграть в игру. Приз: купон на измену. Муж в шутку соглашается и неожиданно оказывается победителем. Но жена вызывается помочь ему с поиском подходящей девушки.

Зоя и Валера

В деревне Зарэчча музыка звучит практически ежедневно. Исполняют ее Зоя и Валера: он - мультиинструменталист, она - поэтесса. Каждый из них миновал не один тяжелый поворот судьбы, прежде чем их соединила песня.

Затем после короткого кофе-брейка пройдут мастер-классы о том, как снимать кино от продюсерской компании "CAST production". С 19.00 начнется показ официальной программы.

«Миллиард»

Пенсионер Георгий доживает остаток своих дней где-то в молдавской глубинке. Одинокий старик зарабатывает на жизнь тем, что чистит казаны от копоти. О происходящих в мире событиях узнает из сельской газеты, которую каждый день в одно и то же время ему приносит местный почтальон. Георгий страдает тяжелым заболеванием сердца и спокойно дожидается своего смертного часа. Он уже давно смирился с обыденностью, как вдруг в его жизни все кардинально меняется. Всему виной старый деревенский туалет, который превращается в телепорт и перемещает старика в разные концы света.

«Пик коммунизма»

1936 год. В Любякино изобретают необычный источник энергии – вечный двигатель. Он работает только от взгляда настоящего коммуниста. И коммунист Васильев со своей работы отлично справляется. Но в бункер приезжает комиссия из Москвы и начинается охота на «врагов народа».

«Ленин день»

Говорят, медсестра Лена – святая, потому что в её смену никто не умирает. Вот только у этой сверхспособности появляется столько фанатиков, что их с тобой столпотворение приносит в больницу смерть. Факт смерти налицо, но вера уже сильнее разума.

«Рикошет»

Остросюжетный экшн про молодого ФСБэшника, о похищении креста, о попытке уйти от киллеров и о парочке клоунов-гастролёров, которые спутывают все карты.

«Нет»

Женя приглашает свою девушку Сашу в ресторан, чтобы сделать ей долгожданное предложение, но внезапно получает отказ. Не в силах разойтись, герои остаются в ресторане, чтобы преодолеть непонимание, разрешить самые важные для обоих вопросы и узнать друг друга по-настоящему. Вот только изменит ли это что-то для обоих?

«Взятка»

Гражданин предлагает следователю взятку, чтобы закрыть дело… о взятке. Но события разворачиваются непредсказуемо.

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