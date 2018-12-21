В томском онкодиспансере иногородним пациентам теперь бесплатно предоставят жилье
Теперь пациенты, приехавшие в онкодиспансер из отдаленных районов Томской области, смогут жить в пансионате. Проживание бесплатное, сообщает telegram-канал "Область здоровья". Кроме того, предусмотрено размещение сопровождающих лиц.
- Важно, что пансионат расположен в шаговой доступности от радиологического корпуса ТООД, который оснащен современным оборудованием для диагностики и лечения онкозаболеваний. Одновременно в пансионате могут проживать 30 человек, - отметила главный врач Томского областного онкодиспансера Софья Мазеина.
В наличии четырех-, пяти- и шестиместные номера, где есть всё необходимое: постельное белье, посуда, холодильник и т.д. Размещение предусмотрено начиная с этапа диагностики до завершения стационарного лечения. Для заселения нужно иметь документ, удостоверяющий личность и направление на заселение, выданное врачом-онкологом Томского областного онкологического диспансера или регистратурой радиологического корпуса ТООД.