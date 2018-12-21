В томском онкодиспансере иногородним пациентам теперь бесплатно предоставят жилье

СЕГОДНЯ 13:43 2018-12-21T13:46:15+03:00

Теперь пациенты, приехавшие в онкодиспансер из отдаленных районов Томской области, смогут жить в пансионате Фото: из открытых источников

Вместе с ними там смогут переночевать и сопровождающие

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Теперь пациенты, приехавшие в онкодиспансер из отдаленных районов Томской области, смогут жить в пансионате. Проживание бесплатное, сообщает telegram-канал "Область здоровья". Кроме того, предусмотрено размещение сопровождающих лиц.

- Важно, что пансионат расположен в шаговой доступности от радиологического корпуса ТООД, который оснащен современным оборудованием для диагностики и лечения онкозаболеваний. Одновременно в пансионате могут проживать 30 человек, - отметила главный врач Томского областного онкодиспансера Софья Мазеина.

В наличии четырех-, пяти- и шестиместные номера, где есть всё необходимое: постельное белье, посуда, холодильник и т.д. Размещение предусмотрено начиная с этапа диагностики до завершения стационарного лечения. Для заселения нужно иметь документ, удостоверяющий личность и направление на заселение, выданное врачом-онкологом Томского областного онкологического диспансера или регистратурой радиологического корпуса ТООД.