В Томскую область придут морозы до -40 градусов

СЕГОДНЯ 13:17 2018-12-21T13:17:13+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 23 по 27 декабря по области ожидается аномально холодная погода с температурами – 35°С и ниже. Местами столбик термометра опустится до – 40°С.

- Позаботьтесь о пожарной безопасности своего жилья. Все виды отопления должны находиться под пристальным вниманием. Недопустимо оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать электропроводку, - предупреждает пресс-служба МЧС России по Томской области.

Также спасатели рекомендуют отменить прогулки и дальние поездки в столь холодную погоду.

Как отмечают в пресс-службе мэрии Томска, все оперативные службы города приведены в режим повышенной готовности, так как изменение погодных условий может повлечь аварии на объектах ЖКХ и городской инфраструктуры, нарушения в работе транспорта и увеличение количества ДТП.