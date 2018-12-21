Житель Томской области отправился в тюрьму за поджог дома и убийство трех человек

СЕГОДНЯ 05:38 2018-12-21T05:38:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд вынес приговор 47-летнему жителю Колпашева.

Как установлено судом и следствием, 28 августа прошлого года мужчина, имевший на тот момент условную судимость, пришел домой к своему знакомому. Подсудимый был пьян и при этом зол на потерпевшего после ссоры. Потерпевший жил в многоквартирном доме.

Подсудимый вошел в квартиру, открыл принесенную с собой бутылку с бензином, бросил её на пол и поджег вытекающий бензин. При этом он видел, что в квартире помимо его знакомого находились и другие люди.

В результате двое мужчин и женщина скончались от ожогов и отравления продуктами горения. Еще одна женщина получила ожоги II и III степени.

В судебном заседании подсудимый не отрицал, что знал о нахождении в квартире людей в момент поджога, однако заявлял, что хотел проучить хозяина, необоснованно обвинившего его в краже сотового телефона. При этом убивать он никого не желал, а хотел только припугнуть погибшего.

Подсудимого приговорили к 24 годам колонии строгого режима, а также ограничению свободы на 1,5 года. Приговор в законную силу не вступил.