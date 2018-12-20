На утилизацию мусора в Томской области выделят 1,5 миллиарда

СЕГОДНЯ 10:20 2018-12-20T10:20:08+03:00

На эти средства в регионе выстроят систему переработки ТКО

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В рамках президентского национального проекта «Экология» на территории Томской области в 2020–2024 годах будут построены семь мусоросортировочных и три мусоросжигательных комплекса, объект по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) и более десятка полигонов.

Из федерального бюджета на проект регион получит более 200 млн рублей, из областного бюджета на него будет направлено около 560 млн рублей, из муниципальных — более 110 млн рублей, из внебюджетных источников — около 630 млн рублей.

В следующем году из областного бюджета будет выделено более 64 млн рублей. Часть из них пойдет на разработку проектно-сметной документации.

Мусоросортировочные комплексы будут построены в городах Асино, Стрежевой, Колпашево, селах Мельниково, Бакчар, Кожевниково и Александровское. С их введением в эксплуатацию доля ТКО, направленных на сортировку, составит 41,6 процента.

Мусоросжигательные комплексы появятся в городе Кедровом, селах Каргасок и Могочино, полигоны ТКО — в городах Асино и Стрежевой, поселках Самусь, Белый Яр, селах Чажемто, Зырянское, Александровское, Киреевск, Плотниково, Новый Васюган, Мельниково и Первомайское.

В Томске планируется построить объект по обработке и утилизации ТКО. Общее количество полигонов ТКО в Томской области к 2024 году достигнет 25.