В Томской области собираются снизить смертность от онкозаболеваний

СЕГОДНЯ 08:11 2018-12-20T08:11:51+03:00

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До 2024 года из регионального и федерального бюджетов на финансирование президентского нацпроекта «Здравоохранение» в Томской области выделят 26,9 миллиарда рублей.

- Один из главных проектов — развитие первичной медико-санитарной помощи и ее максимальная доступность для населения, — подчеркнул заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев. — Речь идет о часовой доступности медицинской организации для населенных пунктов, где проживает свыше ста человек.

Сейчас на территории региона таких учреждений 260, в 2019-м в рамках проекта появятся пять новых фельдшерско-акушерских пунктов, а с 2020 года начнется модернизация имеющихся ФАПов. Кроме того, будет закуплено не меньше четырех мобильных медицинских комплексов, а вылеты санавиации возрастут с 260 до 450 часов до 2024 года.

Специализированной медицинской помощи в рамках нацпроекта касаются программы борьбы с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также проекты по обеспечению учреждений медицинским оборудованием и развитию инфраструктуры детского здравоохранения.

- В течение пяти лет смертность от болезней системы кровообращения должна снизиться с 494 до 372,2 случая на 100 тысяч населения, от новообразований — с 218,1 до 205 также на 100 тысяч населения. Чтобы достичь этих показателей, будет построен хирургический корпус онкодиспансера, и пройдет полное переоснащение всех региональных сосудистых центров, — сказал вице-губернатор.

В 2018 году более 100 млн рублей из федерального и областного бюджетов направлено на оборудование детских поликлиники, а с 2019 средства будут выделяться на стационары для детей.

Благодаря пациентам из других регионов и экспорту медицинских услуг будут привлечены дополнительные средства в томское здравоохранение. Регион намерен оказывать такие медуслуги, как ЭКО, некоторые виды высокотехнологичных оперативных вмешательств и зубопротезирование для иностранных граждан.