В Томске задержали мужчин, похищавших зеркала с дорогих машин
Правоохранители задержали томичей, которых подозревают в похищении более 20 зеркал с автомобилей, сообщает пресс-служба МВД России по Томской области.
По предварительным данным, мужчины изучили способ демонтажа зеркальных элементов автомобиля. Затем они вместе сняли их с дорогих машин в разных районах областного центра.
Общая сумма ущерба превысила 400 000 рублей. Часть похищенного полицейские при поддержке сотрудников СОБР Управления Росгвардии изъяли по месту жительства подозреваемых и в местах сбыта.
Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Обвиняемым грозит до 6 лет лишения свободы.
В настоящее время расследование продолжается.