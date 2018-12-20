В Томске задержали мужчин, похищавших зеркала с дорогих машин

СЕГОДНЯ 06:09 2018-12-20T06:10:25+03:00

Им грозит до 6 лет лишения свободы Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Им грозит до 6 лет лишения свободы

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Правоохранители задержали томичей, которых подозревают в похищении более 20 зеркал с автомобилей, сообщает пресс-служба МВД России по Томской области.

По предварительным данным, мужчины изучили способ демонтажа зеркальных элементов автомобиля. Затем они вместе сняли их с дорогих машин в разных районах областного центра.

Общая сумма ущерба превысила 400 000 рублей. Часть похищенного полицейские при поддержке сотрудников СОБР Управления Росгвардии изъяли по месту жительства подозреваемых и в местах сбыта.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Обвиняемым грозит до 6 лет лишения свободы.

В настоящее время расследование продолжается.