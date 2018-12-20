Санавиация эвакуировала около 700 пациентов в Томской области

СЕГОДНЯ 05:55 2018-12-20T05:55:51+03:00

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В течение года бригада санитарной авиации эвакуировала с томского Севера 698 пациентов, нуждающихся в скорой специализированной медпомощи (на 158 человек больше, чем в 2017-м), среди них 79 детей, в том числе 29 в возрасте до одного года.

«Особенность 2018 года — участие региона в федеральной программе развития санавиации, по правилам которой мы используем новое воздушное судно, оснащенное медицинским модулем. Он позволяет не только комфортно разместить пациента, но и вести мониторинг всех жизненно важных функций», — пояснил главный врач ОКБ Михаил Лукашов.

Он уточнил, что по контракту с подрядчиком с 1 января 2019 года на дежурстве в Томской области будут состоять Ми-8МТВ и дополнительный вертолет «Ансат». Он более маневренный, и стоимость его полета обходится дешевле. Борт будет базироваться в Колпашеве и вести круглосуточное дежурство.

В бригадах санавиации дежурят опытные специалисты — анестезиологи-реаниматологи, нейрохирурги, акушеры-гинекологи, хирурги, урологи, травматологи, сосудистые хирурги, среди них заведующие отделениями ТОКБ, доктора и кандидаты медицинских наук. Ежегодно на выезде проводится около 50 операций.