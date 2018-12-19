В Томске задержали подозреваемого в нападении на ломбард

19 Дек. 06:54 2018-12-19T06:54:20+03:00

В настоящее время расследование дела продолжается. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии задержан безработный 53-летний томич. Он уже привлекался к уголовной ответственности.

По предварительным данным, подозреваемый несколько дней наблюдал за режимом работы ломбарда, расположенного в районе улицы Гагарина. Мужчина установил, что внутри помещения отсутствует охрана, после чего, дождавшись наступления вечера, проник внутрь. Угрожая пистолетом, он напал на сотрудника ломбарда и похитил денежные средства и золотые изделия.

Общая сумма ущерба превысила 100 000 рублей. Полицейскими обнаружена и изъята часть похищенного, а также орудие преступления.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье "Разбой". Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

В настоящее время расследование дела продолжается.