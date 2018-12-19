В Томске задержали подозреваемого в нападении на ломбард
В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии задержан безработный 53-летний томич. Он уже привлекался к уголовной ответственности.
По предварительным данным, подозреваемый несколько дней наблюдал за режимом работы ломбарда, расположенного в районе улицы Гагарина. Мужчина установил, что внутри помещения отсутствует охрана, после чего, дождавшись наступления вечера, проник внутрь. Угрожая пистолетом, он напал на сотрудника ломбарда и похитил денежные средства и золотые изделия.
Общая сумма ущерба превысила 100 000 рублей. Полицейскими обнаружена и изъята часть похищенного, а также орудие преступления.
На мужчину возбудили уголовное дело по статье "Разбой". Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
В настоящее время расследование дела продолжается.