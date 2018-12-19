Томские врачи провели экстренную сложную операцию подростку с переломом черепа

19 Дек. 06:34 2018-12-19T06:34:36+03:00

Мальчика уже перевели из реанимации в палату Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мальчика уже перевели из реанимации в палату

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Накануне в больницу скорой медицинской помощи №2 санавиацией, в сопровождении реаниматолога, доставили 12-летнего подростка из Первомайского района. Врачи диагностировали у него серьезный перелом костей черепа.

Мальчику провели экстренную нейрохирургическую операцию.

В больнице врачи провели нейрохирургическую операцию. Во вторник, 18 декабря, его перевели из реанимации в травматологическое отделение.

- Пациенту требовалось быстрое оперативное вмешательство и благодаря слаженной работе нейрохирургов мальчика удалось спасти. Подросток находится в стабильном состоянии с положительной динамикой. Ближайшие три недели он будет находиться под наблюдением специалистов, - прокомментировал главный врач больницы скорой медицинской помощи №2 Андрей Караваев.