Пенсионер попал в аварию и скончался на месте в Томске

19 Дек. 06:00 2018-12-19T06:00:36+03:00

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Инцидент произошел 18 декабря около 17.00 часов на улице Энтузиастов в Томске.

- Автомобиль Hyundai Santa Fe под управлением 71-летнего водителя, по предварительным данным, врезался в металлическое ограждение, - отметили в пресс-службе МВД россии по Томской области.

В результате машина опрокинулась. На месте дорожно-транспортного происшествия водитель скончался. Сотрудники ГИБДДвыясняют все обстоятельства произошедшего.