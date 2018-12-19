Пенсионер попал в аварию и скончался на месте в Томске
Полиция проводит проверку
Полиция проводит проверкуФото: Пресс-служба МВД России по Томской области
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Инцидент произошел 18 декабря около 17.00 часов на улице Энтузиастов в Томске.
- Автомобиль Hyundai Santa Fe под управлением 71-летнего водителя, по предварительным данным, врезался в металлическое ограждение, - отметили в пресс-службе МВД россии по Томской области.
В результате машина опрокинулась. На месте дорожно-транспортного происшествия водитель скончался. Сотрудники ГИБДДвыясняют все обстоятельства произошедшего.