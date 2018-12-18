В Томской области девушка купила 114 товаров на «AliExpress», расплатившись картой соседки

18 Дек. 07:08 2018-12-18T07:08:27+03:00

Судебные приставы арестовали для последующей передачи на уничтожение товар, приобретенный студенткой одного из томских ВУЗов на платформе «AliExpress». Фото: из открытых источников

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Судебные приставы арестовали для последующей передачи на уничтожение товар, приобретенный студенткой одного из томских ВУЗов на платформе «AliExpress».

Жительница Асина, находясь в комнате общежития, обнаружила банковскую карту своей соседки. Пока сожительница отсутствовала в комнате, девушка зашла на сайт Интернет-магазина «AliExpress» и внеся реквизиты карты, произвела 114 операций по оплате товара. Тем самым, гражданка совершила преступление, предусмотренное ст. 158 УК РФ и причинила имущественный ущерб потерпевшей в сумме свыше 45 тысяч рублей. Кировский суд прекратил уголовное дело, в связи с примирением сторон, однако вынес решение вещественные доказательства обратить в доход государства.

Сотрудники отдела судебных приставов по Кировскому району наложили арест на товар и передали его в Росимущество на уничтожение.