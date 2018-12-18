В Томской области девушка купила 114 товаров на «AliExpress», расплатившись картой соседки
Судебные приставы арестовали для последующей передачи на уничтожение товар, приобретенный студенткой одного из томских ВУЗов на платформе «AliExpress».
Жительница Асина, находясь в комнате общежития, обнаружила банковскую карту своей соседки. Пока сожительница отсутствовала в комнате, девушка зашла на сайт Интернет-магазина «AliExpress» и внеся реквизиты карты, произвела 114 операций по оплате товара. Тем самым, гражданка совершила преступление, предусмотренное ст. 158 УК РФ и причинила имущественный ущерб потерпевшей в сумме свыше 45 тысяч рублей. Кировский суд прекратил уголовное дело, в связи с примирением сторон, однако вынес решение вещественные доказательства обратить в доход государства.
Сотрудники отдела судебных приставов по Кировскому району наложили арест на товар и передали его в Росимущество на уничтожение.