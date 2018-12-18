Томичи смогут пожаловаться на нарушения прав мигрантов и их работодателей

18 Дек. 06:55 2018-12-18T06:55:28+03:00

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В среду, 19 декабря 2018 года, с 9.00 до 13.00 в прокуратуре области будет работать «горячая линия» по соблюдению прав предпринимателей и иностранных граждан во время проверок в сфере миграционного законодательства.

По первому телефону «горячей линии» (53-40-28) предприниматели могут сообщить информацию о нарушениях, связанных с незаконной организацией в отношении них проверок в сфере миграционной деятельности.

На их вопросы ответит начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей управления по надзору за исполнением федерального законодательства Светлана Облицова.

По второму телефону (53-24-51) иностранные граждане могут рассказать о нарушении их прав при привлечении к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства.

На их вопросы ответит прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства Ирина Трофимова.

Информацию по звонкам проверят, при наличии оснований - примут меры прокурорского реагирования.