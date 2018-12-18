При томском монастыре создадут бесплатную юридическую службу

18 Дек. 06:13 2018-12-18T06:17:36+03:00

Пока прием будет вести один специалист Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Она будет работать дважды в неделю

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Идея создать бесплатную юридическую службу родилась во время организации томской выставки «Святые юристы» год назад. Она будет действовать в Церковно-культурном центре при Богородице-Алексиевском монастыре. Об этом рассказал управляющий партнер юридической фирмы «LLC-Право» Дмитрий Лизунов.

- Пока прием будет вести один специалист. При необходимости мы подключим для консультации юристов не только Томска и области, но и из других регионов, - уточнил Дмитрий Лизунов. - Кроме того, мы открыты для всех специалистов, готовых принять участие в наших бесплатных консультациях.

В начале следующего года в службу планируют привлечь психолога.

Официальное открытие бесплатной юридической службы назначено на 20 декабря.

Консультации будут проходить по вторникам и четвергам, с 16 до 18 часов, по адресу ул. Крылова, 12/1.

Необходима предварительная запись по телефону 8-952-883-73-45.