Томич получил 14 лет колонии за убийство гражданской жены

18 Дек. 05:55 2018-12-18T05:55:37+03:00

А также за воровство с работы

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Советский районный суд вынес приговор 42-летнему томичу. Его признали виновным по статьям "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", "убийство", "кража с причинением значительного ущерба".

Следствие установило, что еще в ноябре 2017 года подсудимый избил свою сожительницу, сломав ей челюсть и несколько ребер, однако женщина, опасаясь гражданского супруга, в правоохранительные органы обращаться побоялась и продолжала жить с ним.

В январе 2018 года после очередной ссоры подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избил супругу. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Ее тело обнаружили в квартире под кроватью лишь спустя несколько дней, когда встревожились родственники. У погибшей остались двое маленьких детей.

Кроме того, летом 2017 года подсудимый украл электрическую пилу и четыре литых дисков на своей работе. Общая сумма похищенного составила 11 тысяч рублей.

Мужчина полностью признал свою вину только в совершении кражи. Вину в убийстве признал частично. По его словам, он хотел "наказать" гражданскую супругу, но лишать ее жизни не собирался.

Суд приговорил его к 14 годам колонии особого режима. Кроме того, с подсудимого взыщут по миллиону рублей на каждого из детей женщины. Приговор в законную силу не вступил.