2018-12-17T13:33:55+03:00
Общество

В Томске каждый день очищают от снега остановки 120 человек

В работе также задействованы фронтальные снегопогрузчики
Елена Чечнева
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Сегодня в Томске насчитывается порядка 600 остановок общественного транспортаСегодня в Томске насчитывается порядка 600 остановок общественного транспортаФото: Пресс-служба мэрии Томска
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В понедельник, 17 декабря, сотрудники САХ очищают от снега остановки и переходы на Московском тракте, пр. Комсомольской, на парковке у 4-ой поликлиники, по Иркутскому тракту. В работе задействованы фронтальные снегопогрузчики.

Состояние остановок сегодня находится на особом контроле администрации Томска и городских служб. Ежедневно на уборку томских остановок от снега выходят более 120 человек, сообщает пресс-служба мэрии.

- Сегодня в Томске насчитывается порядка 600 остановок общественного транспорта, их львиную долю очищают бригады САХ вручную, техника здесь используется в малом количестве. Кроме того, «ручники» очищают и те участки тротуаров, куда не может проехать техника. Качество выполненных работ оценивают специалисты Центра технического надзора, - отметил заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус.

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