Жителей Томской области заподозрили в продаже контрафактного алкоголя

СЕГОДНЯ 08:46 2018-12-17T08:46:57+03:00

Полиция возбудила уголовное дело по факту закупки, хранения, перевозки и розничной продажи алкоголя без лицензии Фото: "КП" Архив

На сбыте они заработали более миллиона рублей

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Полиция возбудила уголовное дело по факту закупки, хранения, перевозки и розничной продажи алкоголя без лицензии на эту деятельность, сообщает пресс-служба МВД России по Томской области.

По предварительным данным, около 6 лет ранее не судимые жители ЗАТО Северск, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, закупали в одной из республик ближнего зарубежья алкогольную продукцию, привозили в Томскую область, а затем продавали ее здесь без соответствующей лицензии.

Доход от противоправной деятельности составил более 1 миллиона рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.