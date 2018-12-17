2018-12-17T07:09:02+03:00
Общество

Пятерых северчан наградили медалями Российского союза спасателей за спасение ребенка

Их вручили на «Новогоднем фейерверке юных талантов»
Елена Чечнева
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Ребята не только вытащили ребенка из холодной воды, но и поделились с ним теплой одеждой, вызвали спасателей и скорую помощь.Ребята не только вытащили ребенка из холодной воды, но и поделились с ним теплой одеждой, вызвали спасателей и скорую помощь.Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области
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На церемонии «Новогодний фейерверк юных талантов» наградили пятерых подростков, которые в марте этого года спасли ребенка. Он провалился под лед у них на глазах. Северчанам вручили медали Российского союза спасателей «За мужество в спасении».

Напомним, 7 марта пятеро учащихся северской школы № 196 г. Северска, проходя по мосту через Ушайку в районе Комсомольского проспекта, увидели бегающих по льду двух детей. На их глазах один из мальчиков провалился с головой под лед.

Ребята не только вытащили ребенка из холодной воды, но и поделились с ним теплой одеждой, вызвали спасателей и скорую помощь.

Постановлением Высшего Совета Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» Артему Митькову, Ивану Шалаеву, Илье Овчеренко и Алексею Суханову вручены медали «За мужество в спасении». Пятый участник спасательной операции Семен Вичтомов за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении человеческой жизни, награжден благодарностью.

Награды юным героям вручили сенаторы Виктор Кресс и Владимир Кравченко.

Медали и благодарности Россоюзспаса также получили 15-летний стрежевчанин Владислав Колченко, который в мае 2018 года до приезда пожарных потушил возгорание в районе городского парка, и спасшие пенсионерку от грабительницы Кирилл Фоминых (15 лет) и Юрий Казак (13 лет) из Колпашева.

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