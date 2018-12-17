Тело пенсионерки обнаружили во время тушения пожара в Томске

СЕГОДНЯ 06:00 2018-12-17T06:02:07+03:00

Пожарными по лестничным маршам с верхних этажей было эвакуировано 6 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Трагедия произошла 16 декабря. В 11.17 в дежурную часть сообщили о пожаре на улице Усова. Загорелась кирпичная пятиэтажка. На момент прибытия первого подразделения шел дым из окна 2 этажа, было задымление в подъезде.

Пожарными по лестничным маршам с верхних этажей было эвакуировано 6 человек. В тушении задействовали 8 человеки 3 единицы техники.

В результате в 4 подъезде на 2 этаже в однокомнатной квартире обгорели диван, стол и шкаф на общей площади 4 кв.м. Закоптились стены квартиры.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Томской области, при тушении было обнаружено тело хозяйки квартиры 1932 года рождения. Причина пожара устанавливается.