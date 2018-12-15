Более 300 женщин в Томске задержали за занятие проституцией

15 Дек. 15:52 2018-12-15T15:52:13+03:00

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На прошлой неделе полицейские провели рейд и выявили занятия проституцией в областном центре, сообщает пресс-служба МВД России по Томской области.

На девушек составили протоколы об административных правонарушениях.

Всего в течение этого года за занятие проституцией в Томске сотрудниками полиции задержано 308 граждан: впервые привлекли к отвественности 132 гражданина, повторно – 176 граждан. Общая сумма штрафов, наложенных в течение 2018 года, составила 393 700 рублей.

В пресс-службе ведомства также добавили, что рейды, направленные на пресечение правонарушений против нравственности, проводятся сотрудниками полиции на постоянной основе.