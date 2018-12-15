2018-12-15T10:52:23+03:00
Здоровье

Более 100 медиков переехали на работу в села в Томской области

Они поучаствовали в программах "Земский доктор" и "Земский фельдшер"
Елена Чечнева
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77 врачей и 24 фельдшера переехали в районы Томской области по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер»77 врачей и 24 фельдшера переехали в районы Томской области по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер»Фото: архив "КП"
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77 врачей и 24 фельдшера переехали в районы Томской области по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в течение уходящего года.

- Благодаря программам дефицит врачей в муниципалитетах региона сократился почти в два раза, фельдшеров — в 1,3 раза, — сообщил начальник департамента здравоохранения Томской области Александр Холопов.

Больше всего врачей приехали жить и работать в Томский район (32 человека), на втором месте по популярности Колпашевский (15 человек), на третьем — Асиновский район (8 человек).

Большинство «земских докторов» — терапевты, педиатры, стоматологи, неврологи, оториноларингологи, анестезиологи-реаниматологи и хирурги.

Напомним, «Земский доктор» и «Земский фельдшер» — программы, предусматривающие «подъемные» медикам, приезжающим жить и работать в сельскую местность. Деньги на эти цели на условиях софинансирования выделяют региональный и федеральный бюджеты.

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