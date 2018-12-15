Более 100 медиков переехали на работу в села в Томской области
77 врачей и 24 фельдшера переехали в районы Томской области по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в течение уходящего года.
- Благодаря программам дефицит врачей в муниципалитетах региона сократился почти в два раза, фельдшеров — в 1,3 раза, — сообщил начальник департамента здравоохранения Томской области Александр Холопов.
Больше всего врачей приехали жить и работать в Томский район (32 человека), на втором месте по популярности Колпашевский (15 человек), на третьем — Асиновский район (8 человек).
Большинство «земских докторов» — терапевты, педиатры, стоматологи, неврологи, оториноларингологи, анестезиологи-реаниматологи и хирурги.
Напомним, «Земский доктор» и «Земский фельдшер» — программы, предусматривающие «подъемные» медикам, приезжающим жить и работать в сельскую местность. Деньги на эти цели на условиях софинансирования выделяют региональный и федеральный бюджеты.