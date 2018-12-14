2018-12-14T16:10:08+03:00
Общество

В Томске сняли с маршрута рейсовый автобус с неисправными тормозами

Елена Чечнева
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Неисправный автобус эвакуирован на специализированную стоянку до устранения поломки.Неисправный автобус эвакуирован на специализированную стоянку до устранения поломки.Фото: Архив "КП"
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Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактический рейд на автовокзале «Томск-1». Во время него инспекторы обнаружили автобус с неисправными тормозами.

- Водитель знал о неисправности. Он пояснил инспекторам, что, за день до проверки, на приборной панели автобуса загорелся индикатор, информирующий о неисправности тормозной системы. Несмотря на показания приборов, водитель проигнорировал безопасностью пассажиров и вышел в рейс, - отметили в пресс-службе МВД России по Томской области.

За управление транспортным средством с заведомо неисправной тормозной системой водителю назначили штраф 500 рублей.

Для выяснения всех обстоятельств выхода на линию неисправного автобуса проведут административное расследование. Должностному лицу, выпустившему неисправный автобус на линию, грозит штраф от пяти до восьми тысяч рублей.

Неисправный автобус эвакуирован на специализированную стоянку до устранения поломки.

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