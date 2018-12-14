2018-12-14T09:02:02+03:00
Общество

Томичи пожаловались на некачественные товары и заведения общественного питания

В региональном Роспотребнадзоре подвели итоги дня приема граждан
Елена Чечнева
Поделиться:
Изменить размер текста:

На личный прием к специалистам правления в День Конституции обратились 5 человек. Они жаловались на некачественные услуги в сфере общественного питания и некачественные товары. Им помогли соствить претензии торговым предприятиям. На телефон «горячей линии» в этот день обратились 7 человек. Вопросы тоже касались общественного питания, торговли. а также оказания государственных услуг.

С января уходящего года на личный прием к руководителю управления обратились 24 человека, большинство - по защите прав потребителей.

На телефоны «горячей линии» Управления с января текущего года обратились 820 человек, из них по вопросам защиты прав потребителей - 535 человек (65,3%), по вопросам санитарного надзора - 185 человек (22,5%), по вопросам эпидемиологического надзора - 100 человек (12,2%).

В целом, за 9 месяцев 2018 года в Управление Роспотребнадзора по Томской области поступило 2919 обращений граждан, органов государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений потребителей. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года (2524 обращений) произошло увеличение обращений на 15,6%.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Томске разработали мобильное приложение, помогающее проверить легальность работы такси
Томичка потеряла 6 миллионов рублей из-за мошеннической схемы
За утилизацию и сбор отходов в Томске будет отвечать САХ
В Томске осталось меньше 40 газетных киосков
Приставы погасили огромные долги по зарплате сотрудникам «Верхнекетского водоканала» в Томской области
В Томске выпал с 9 этажа 4-летний мальчик
Томские инспекторы ДПС спасли детей из горящего дома
Томичей приглашают на благотворительный концерт в пользу онкобольных детей
Томичам предлагают после новогодних праздников отдать елки на корм коровам
На томские дороги высыпали около 3,5 тонн реагента за прошлые сутки
Томичи увидят в новогоднюю ночь "парчовые короны", «мерцающие водопады» и «серебристые сферы»
Вокзал "Томск-1" оснастят рентгеновскими установками и металлоискателями
Томичей приглашают на фестиваль короткометражного кино
Экс-начальнику северского бюро судмедэкспертизы дали "условно" за хищение 1,6 миллионов рублей
В Томске водитель сбил 10-летнего мальчика и скрылся
Томские студенты победили в международных соревнованиях по робототехнике
Два дома сгорели в Томском районе ранним утром
В Томской области подорожало дизельное топливо и прививки животных
Пожилой томич убил приятеля через месяц после освобождения из тюрьмы
В Томске выступил ансамбль песни и пляски Сибирского округа Росгвардии
В Томске обнаружили помидоры с живыми личинками моли
Перед Новым годом в Томской области поженится больше пар, чем в прошлом году
Томские ученые разработали более точный метод МРТ
Томичей, грабивших стариков под видом коммунальщиков и соцработников, осудили на 4 года
Томский фонд Алены Петровой призывает томичей поучаствовать в сборе подарков онкобольным детям
Девять человек попали в больницу из-за морозов в Томской области
Томский студент разработает устройство для наблюдения за сном неврологических больных