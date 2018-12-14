Томичи пожаловались на некачественные товары и заведения общественного питания

14 Дек. 09:02 2018-12-14T09:02:02+03:00

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На личный прием к специалистам правления в День Конституции обратились 5 человек. Они жаловались на некачественные услуги в сфере общественного питания и некачественные товары. Им помогли соствить претензии торговым предприятиям. На телефон «горячей линии» в этот день обратились 7 человек. Вопросы тоже касались общественного питания, торговли. а также оказания государственных услуг.

С января уходящего года на личный прием к руководителю управления обратились 24 человека, большинство - по защите прав потребителей.

На телефоны «горячей линии» Управления с января текущего года обратились 820 человек, из них по вопросам защиты прав потребителей - 535 человек (65,3%), по вопросам санитарного надзора - 185 человек (22,5%), по вопросам эпидемиологического надзора - 100 человек (12,2%).

В целом, за 9 месяцев 2018 года в Управление Роспотребнадзора по Томской области поступило 2919 обращений граждан, органов государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений потребителей. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года (2524 обращений) произошло увеличение обращений на 15,6%.