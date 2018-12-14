2018-12-14T06:23:40+03:00
Происшествия

Томичка потеряла 6 миллионов рублей из-за мошеннической схемы

Задержана подозреваемая
Елена Чечнева
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Подозреваемую нашлиПодозреваемую нашлиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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По предварительным данным, потерпевшая в 2015 году заключила договор купли-продажи на приобретение квартиры стоимостью около 6 миллионов рублей. Однако Росреестр в государственной регистрации права ей отказал. Женщина обратилась в полицию.

По версии следствия, не судимая томичка 1970 года рождения, выступая от имени продавца, сообщила потерпевшей заведомо недостоверные сведения о фактических правах собственности на продаваемую квартиру, не имея прав ей распоряжаться.

Подозреваемую нашли.Следователи ОМВД России по Ленинскому району Томска возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

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